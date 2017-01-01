Погодный сюрприз: в Ижевске в июне выпал снег

Автор: Аноним Дата публикации: 12:49

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Первое июня. Первый день лета. И первый июньский снег. Погода преподнесла неожиданный сюрприз жителям Ижевска. В пятницу утром над городом кружили пушистые белые хлопья. Которые, стоит отметить, сразу таяли при соприкосновении с землёй. И всё же такая погода оказалась весьма неожиданной для горожан. "Мы даже не ожидали, что так будет," - рассказывает местный мобильный репортёр, который прислал эти кадры.