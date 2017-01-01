s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Погодный сюрприз: в Ижевске в июне выпал снег

Погодный сюрприз: в Ижевске в июне выпал снег

Автор:
Аноним
Дата публикации:
12:49
  • 26
  • 0

Первое июня. Первый день лета. И первый июньский снег. Погода преподнесла неожиданный сюрприз жителям Ижевска. В пятницу утром над городом кружили пушистые белые хлопья. Которые, стоит отметить, сразу таяли при соприкосновении с землёй. И всё же такая погода оказалась весьма неожиданной для горожан. "Мы даже не ожидали, что так будет," - рассказывает местный мобильный репортёр, который прислал эти кадры.

  • 26
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

40 0
11:35 | avto59
В Пермь неожиданно вернулась зима
46 0
10:45 | Марк
Здравствуй, лето: в Пермском крае выпал июньский снег
47 0
10:26 | e-kashtanov
Снег среди ясного лета прошёл в Башкирии
20 0
13:47 | Zabeyaka
Складские помещения горят на Осташковском шоссе в Мытищах
75 0
10.05 10:59 | bumer13579
В Ижевске полыхает поле