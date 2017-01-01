s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Маркировку продуктов "светофор" презентовали в Москве

Маркировку продуктов "светофор" презентовали в Москве

Автор:
denis947
Дата публикации:
12:50
  • 25
  • 0

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова презентова в в столичном супермаркете маркировку "Светофор" на продуктах питания. В день защиты детей выбор первого продукта - мороженого неслучаен. на упаковку лакомства нанесена маркировка. Роспотребнадзор уделяет особое внимание рациону питания подрастающего населения и безопасности продуктов, попадающих на детский стол. В международный день защиты детей понятная и доступная информация о содержании жиров, соли и сахара представлена на любимом детском лакомстве - мороженом.

  • 25
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

29 0
13:00 | LaimeLaim
Любители мороженого заполняют ГУМ в День Мороженого
97 0
22.03 12:45 | Аноним
Житель Санкт-Петербурга нашёл в булке металлическую стружку