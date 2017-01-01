Маркировку продуктов "светофор" презентовали в Москве

Автор: denis947 Дата публикации: 12:50

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Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова презентова в в столичном супермаркете маркировку "Светофор" на продуктах питания. В день защиты детей выбор первого продукта - мороженого неслучаен. на упаковку лакомства нанесена маркировка. Роспотребнадзор уделяет особое внимание рациону питания подрастающего населения и безопасности продуктов, попадающих на детский стол. В международный день защиты детей понятная и доступная информация о содержании жиров, соли и сахара представлена на любимом детском лакомстве - мороженом.