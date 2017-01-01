В московском зоопарке стартовал фестиваль «День добрых дел»

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В московском зоопарке стартовал фестиваль «День добрых дел». О фестивале волонтёрам, собравшимся сегодня по этому случаю, рассказали: генеральный директор зоопарка Акулова Светлана и телеведущая и актриса Михеева Алла. Алла Андреевна предложила делать добрые дела не только в зоопарке, но и за его пределами, а истории о добрых поступках выкладывать в инстаграм. Лучшие истории, Алла Михеева заверила, будут вознаграждены.