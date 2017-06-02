Праздник в День защиты детей прошёл в Московском метро
- Автор:
- grinpavel2033
- Дата публикации:
- 14:07
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- 38
Московский метрополитен поздравил маленьких пассажиров с Днём защиты детей. В переходе станции метро «Ленинский проспект» и станции МЦК «Площадь Гагарина» прошло праздничное мероприятие. На площадке выступили юные гимнастки, а на сцене спели дети из проекта "Голос". Для маленьких пассажиров столичный метрополитен приготовил много сюрпризов. Юлия Темникова - заместитель начальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами.
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