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Праздник в День защиты детей прошёл в Московском метро

Автор:
grinpavel2033
Дата публикации:
14:07
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Московский метрополитен поздравил маленьких пассажиров с Днём защиты детей. В переходе станции метро «Ленинский проспект» и станции МЦК «Площадь Гагарина» прошло праздничное мероприятие. На площадке выступили юные гимнастки, а на сцене спели дети из проекта "Голос". Для маленьких пассажиров столичный метрополитен приготовил много сюрпризов. Юлия Темникова - заместитель начальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами.

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