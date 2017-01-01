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Лето или зима: Пермский край заметает снегом

Автор:
Foxsviel
Дата публикации:
15:05
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Лето или зима - не могут понять жители Пермского края. В регионе в пятницу утром выпал снег. Газоны, крыши домов оказались под слоем свежевыпавших осадков. Местные переживают, что на улицах вырастут сугробы, как в январе - если снег не закончится. Температура воздуха, при этом, держится ниже нуля. "Идет снег, дождь и снова снег," - рассказывает мобильный репортёр, который прислал эти кадры.

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