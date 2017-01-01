Восемь детей пострадали в результате ЧП в торговом центре Иркутска

Автор: Иркутянин Дата публикации: 14:58

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В Иркутске 1 июня, в День защиты детей, в торговом центре «Комсомолл» на третьем этаже во время научного шоу произошел пожар, в результате которого восемь детей получили серьезные ожоги. Пятеро были госпитализированы, еще трое отправили на амбулаторное лечение. В результате ЧП возбуждено уголовное дело. Сейчас там работают сотрудники следственного комитета.