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Ход работ по строительству Северо-Восточной хорды на севере столицы

Автор:
Max_019
Дата публикации:
15:29
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На севере столицы продолжаются работы по строительству Северо-Восточной хорды. В данный момент активные работы ведутся в районе пересечения ул. Большая Академическая и Валаамской. Участок хорды от ул. Фестивальная до Дмитровского шоссе планируют сдать в эксплуатацию в сентябре 2018 г. Северо-Восточная хорда - трасса протяженностью 35 км, которая соединит между собой МКАД, шоссе Энтузиастов, Измайловское, Щелковское, Открытое, Ярославское, Алтуфьевское и Дмитровское шоссе. Открытие СВХ поможет снизить транспортную нагрузку на Третье транспортное кольцо и МКАД, а также создать прямую связь между севером, востоком и юго-востоком города.

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