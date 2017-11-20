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Пылевой вихрь поднялся на бейсбольном поле во время матча в США

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
16:00
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Пылевой вихрь прервал бейсбольный матч в Иллинойсе. На поле в тот момент были две детские команды. Однако внезапно в рядах игроков возникла песчаная воронка. Как сообщается, из-за этого юные бейсболисты под смех зрителей принялись тереть глаза и отворачиваться от соперников. В комментариях жители Либертивилля, где было снято видео, пишут, что такие вихри не опасны и исчезают так же быстро, как и появляются.
Видео: Facebook / Libertyville Firefighters IAFF Local 3892
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