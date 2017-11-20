Пылевой вихрь поднялся на бейсбольном поле во время матча в США
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 16:00
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- 23
Видео: Facebook / Libertyville Firefighters IAFF Local 3892
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