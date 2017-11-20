Новый дорожный знак появился на улицах Москвы на время проведения ЧМ-2018

Автор: denis947 Дата публикации: 16:36

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В правила дорожного движения с 1 июня введен новый дорожный знак. Указатель представляет собой красный круг с изображением автобуса внутри. Знак означает зону, куда запрещено проезжать автобусам, осуществляющим регулярные перевозки по муниципальным, межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок и смешанным межрегиональным маршрутам регулярных перевозок. Новый знак введен в преддверие чемпионата мира по футболу в целях соблюдения усиленных мер безопасности и будет устанавливаться в городах, где пройдут матчи турнира - Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Сочи, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске. После 17 июля он будет выведен из правил, все знаки будут демонтированы.