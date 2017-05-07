Снежное лето в ХМАО продолжается
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- Дата публикации:
- 11:32
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- 29
Утром второго дня лета в городе Советском ХМАО-Югры выпал снег.
- 29
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67
01.06 15:05 | Foxsviel
27
07.05.2017 10:46 | Douglas86
Утром второго дня лета в городе Советском ХМАО-Югры выпал снег.
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