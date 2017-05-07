s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Снежное лето в ХМАО продолжается

Снежное лето в ХМАО продолжается

Автор:
Аноним
Дата публикации:
11:32
  • 29
  • 0

Утром второго дня лета в городе Советском ХМАО-Югры выпал снег.

  • 29
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

68 0
01.06 16:00 | mreportertv
Пылевой вихрь поднялся на бейсбольном поле во время матча в США
67 0
01.06 15:05 | Foxsviel
Лето или зима: Пермский край заметает снегом
60 0
01.06 14:38 | ksandr10
Асфальт превратился в руины в посёлке Междуреченский в ХМАО
27 0
07.05.2017 10:46 | Douglas86
Майский день в Советском в ХМАО