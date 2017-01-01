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Полчища гусениц поедают деревья в Санкт-Петербурге

Автор:
temakg821
Дата публикации:
12:56
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Гусеницы сжирают деревья и покрывают их плотной паутиной.

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