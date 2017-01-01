Полчища гусениц поедают деревья в Санкт-Петербурге
- Автор:
- temakg821
- Дата публикации:
- 12:56
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- 36
Гусеницы сжирают деревья и покрывают их плотной паутиной.
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29.05 14:45 | mreportertv
Гусеницы сжирают деревья и покрывают их плотной паутиной.
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