Авария с участием эвакуатора произошла на Садовой-Спасской улице в Москве

Автор: tim777 Дата публикации: 16:07

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2 июня днём в центре Москвы на Садовом кольце произошло ДТП. На Садовой-Спасской улице столкнулись эвакуатор "Ивеко" и микроавтобус "Мерседес Виано". По одной из версий водитель микроавтобуса "Мерседес" двигался по внутренней стороне Садового кольца в сторону площади Курского вокзала. На Садовой-Спасской возле дома №28 в его автомобиле произошла поломка, в связи с чем продолжить дальнейшее движение самостоятельно водитель не мог. Для транспортировки неисправного микроавтобуса водитель "Мерседеса" вызвал службу эвакуации. Позднее на место прибыл водитель эвакуатора "Ивеко", который должен был осуществить транспортировку микроавтобуса. Вероятно водитель эвакуатора решил сдать задним ходом, чтобы закрепить поврежденный микроавтобус, однако по каким-то причинам не выдержал безопасную дистанцию и врезался в микроавтобус "Мерседес". В результате ДТП у "Мерседеса" оказалась повреждена передняя часть. На место ДТП были вызваны инспектора ГИБДД. Обстоятельства произошедшего и степень виновности участников аварии определит группа разбора.