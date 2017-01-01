Костюмированное шествие ко Дню детей прошло по Цветному бульвару

Автор: tim777 Дата публикации: 16:35

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2 июня в рамках празднования Дня Защиты детей, на Цветном бульваре состоялось костюмированное шествие уличных театров. Артисты цирка, облаченные в яркие наряды, прошли по аллее бульвара привлекая внимания горожан. Гостей праздника встречали жонглёры, клоуны и артисты на ходулях, которые дали окружающим радостные и позитивные эмоции. Мероприятие на Цветном бульваре продолжилось праздничным концертом.