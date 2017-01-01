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На Угрешской улице в Москве произошел пожар

Автор:
Magic
Дата публикации:
17:14
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На Угрешской улице в Москве произошел пожар. В промзоне у дома 2 загорелся строительный мусор на площади 30 кв. метров.

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