На Угрешской улице в Москве произошел пожар
- Автор:
- Magic
- Дата публикации:
- 17:14
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- 42
На Угрешской улице в Москве произошел пожар. В промзоне у дома 2 загорелся строительный мусор на площади 30 кв. метров.
- 42
На Угрешской улице в Москве произошел пожар. В промзоне у дома 2 загорелся строительный мусор на площади 30 кв. метров.
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