Пять частных домов горят в Голицыно

Автор: Разведчик Дата публикации: 18:28

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Загорелся двухэтажный частный дом в городе Голицыно. Пожар начался на первом этаже. За короткое время пламя охватило весь первый этаж и перешло на второй. Очевидцы стали вызывать пожарных. Первый расчет был на месте через 15 минут. К этому моменту пламя уже охватило весь дом на общей площади 200 квадратных метров, произошло обрушение конструкций. Из-за сильного ветра огонь перешел на соседний участок и там уничтожил баню и сарай. Не успели пожарные ликвидировать это возгорание, как с соседнего садового товарищества стали поступать сообщения о другом пожаре. В СНТ "Звезда", что в 300 метрах, странным образом загорелся еще один частный дом. Хозяев в момент пожара на участке и в доме не оказалось, а ворота были закрыты на замок. Пожарным не хватило техники и людей, чтобы оперативно справиться с огнем. Мешали также очень узкие проезды по территории садового товарищества. В результате сильный ветер распространил пламя на 3 сарая и 3 дома. В результате на площади в 300 квадратных метров горело 4 частных дома и 3 хозяйственные постройки. Создалась угроза перехода огня на другие дома. Первые дополнительные пожарные расчеты прибыли к месту лишь через 1.5 часа. Это связано с тем, что большинство пожарных подразделений Одинцовского гарнизона заняты тушением мусорного полигона в д. Часцы. В результате возгорания все дома и постройки выгорели до основания. Пострадавших нет. На месте продолжается проливка и разборка завалов. Причины пожара будут устанавливаться позднее.