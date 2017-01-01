На Угрешской улице в Москве произошёл пожар

Автор: alextsaryev99 Дата публикации: 19:03

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2 июня на пульт дежурного поступил сигнал и пожаре по адресу ул. Угрешская, д. 2. Незамедлительно к месту вызова прибыли несколько пожарных расчётов. В ходе разведки было выяснено, что горит мусор на открытой площадке. Существовала угроза перехода пламени на рядом расположенную деревянную постройку. Привлекались дополнительные силы из разных пожарных частей. Благодаря слаженной работе пожарно-спасательных подразделений, пожар был локализован и в последствии ликвидирован. Пострадавших нет. На время тушения пожара, было перекрыто движение трамваев и автотранспорта по Угрешской улице.