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"ГАЗель" загорелась на Чагинской улице в Москве

Автор:
denis947
Дата публикации:
19:13
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На юго-востоке Москвы на Чагинской улице произошел пожар. Во время движения загорелась грузовая "ГАЗель", оснащенная газовым оборудованием. Фургон в считанные минуты охватило огнем, существовала угрозва взрыва газовой смеси. Прибывшие к месту возгорания пожарные подразделения ликвидировали пожар, недопустив взрыва. Движение по Чагинской улице на время ликвидации возгорания было перекрыто. Пострадавших нет.

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