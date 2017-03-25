2 июня в Сокольниках прошла ежегодная выставка собак "Пора домой" из приюта Дубовая роща

Автор: Uwis Дата публикации: 22:49

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2 июня в Сокольниках прошла ежегодная выставка собак "Пора домой" из приюта Дубовая роща. Мероприятие под названием "Пора домой" организовано волонтерами приюта при поддержке группы компаний "АвтоСпецЦентри" и фонда "Буду рядом". В прошлом году на выставке были представлены около 30 взрослых симпатяг-собак и еще девять милейших щенков. Все эти ласковые, добрые животные обрели новых хозяев.