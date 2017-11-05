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Медведи в городе Печора Республики Коми

Автор:
Leonid76
Дата публикации:
00:57
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Медведи зашли в наш город Печора Республики Коми, так как нет еды в лесу и они голодны. Люди приезжают ежедневно и ждут, когда он выйдет, что бы снять с ним видео и сделать фото. Да, это все забавно, но и очень опасно. Не далеко от данного места находится жилой поселок, по которому они тоже ходят, как дома. Жители боятся выйти из дому, правоохранительные органы ничего не могут сделать и получается, что они ждут, пока медведь кинется на кого нибудь, а их минимум в данном месте двое. Медведицы не видно, но в городе их больше.

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