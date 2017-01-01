Еженедельный выпуск программы «Мобильный репортер» на ТК «Россия 24» от 2 июня 2018 года
- Автор:
- MR_Denis
- Дата публикации:
- 09:01
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- 29
Суть проекта заключается в том, что все самые интересные и необычные репортажи, присланные на наш проект, попадают в ежедневную или еженедельную итоговую программу «Мобильный репортер». Авторам сюжетов, которые выходят в эфире программы, выплачиваются денежные призы.
В итоговом выпуске программы собраны самые значимые и актуальные, а также шокирующие кадры событий, которые произошли на минувшей неделе, а также в эфире вышел репортаж об урагане в Татарстане, репортаж об урагане в Татарстане, репортаж автора kev21rus об урагане в Зеленодольске, репортаж о искрящех проводах в Иванове, репортаж автора iv.ivan о снегопаде в Коми, репортаж автора maxelle о снегопаде в Перми, репортаж автора facebook1266525863413760 о снегопаде в Пермском крае, репортаж автора e-kashtanov о снегопаде в Башкирии, репортаж автора Olga_Gol о нашествии гусениц в Санкт-Петербурге, репортаж автора emicheva78 о нашествии гусениц в Санкт-Петербурге, репортаж автора Kotmisha о пруду в Воронежской области, который стал красным.
приложение и станьте героем телеэфира!
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