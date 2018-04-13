В лесах Башкирии туристы спасли лосенка

Автор: Losing Дата публикации: 18:20

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В Башкирии туристы помогли лосенку, застрявшему в ветках на склоне горы. Мужчины приподняли молодого лося и он спешно убежал в лес.

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27 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/208523

Вот, что пишет сам мобильный репортер: "Сплавлялись по реке Нугуш на катамаране. Услыхали жалобный голос не то животного, не то птицы. Слева на крутом берегу увидели маленького лосёнка, который не мог подняться на верх. Его поддерживал молодой ствол дерева за зад. Экипажем решили помочь обессилевшему лосёнку. Лосёнок с благодарностью убежал в лес после нашей помощи."