Мусоровоз перевернулся на Киевском шоссе в Москве

Автор: Разведчик Дата публикации: 11:18

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Опрокинулся тягач "ДАФ" с прицепом, груженым черным металлом. "ДАФ" двигался по Киевскому шоссе в сторону области. На 55 километре автотрассы водитель "ДАФа", двигаясь по левой полосе не справился с управлением. В результате большегрузная машина налетела на металлический отбойник, разделяющий встречные потоки. Затем "ДАФ" опрокинулся на левую сторону. Из прицепа грузовика на проезжую часть высыпался груз, полосы в сторону Москвы оказались перекрыты. На место ДТП выезжали пожарные, медики и сотрудники ГИБДД. Позднее коммунальные службы освободили одну из двух полос в сторону Москвы. Движение в Москву и в область серьезно затруднено. Решается вопрос об эвакуации аварийного грузовика. Как сообщили в ГИБДД, на это потребуется не менее 3 часов. Планируется частичное перекрытие трассы для поднятия машины.