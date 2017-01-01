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Велосипедистка пострадала в ДТП на улице Чичерина

Автор:
Max_019
Дата публикации:
11:45
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Утром 3 июня на северо-востоке столицы произошло ДТП. На улице Чичерина, у дома 6, автомобиль "Мерседес" сбил велосипедистку. Автомобиль двигался по улице Чичерина в сторону Енисейской улицы. Водитель иномарки выехал на встречную полосу для обгона попутного автомобиля. Попутно с ним ехала пара велосипедистов. Женщина, которая управляла одним из велосипедов, захотела прямо у пешеходного перехода свернуть налево. Там уже ехал автомобиль. Произошло столкновение. Пострадавшей вызвали Скорую. Медики с различными травмами доставили пострадавшую в реанимацию одной из больниц города. Обстоятельства ДТП выясняются.

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