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Три человека пострадали в ДТП на Подольском шоссе в Москве

Автор:
denis947
Дата публикации:
12:43
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На юге Москвы произошло ДТП в результате которого пострадали 6 человек, трое из них госпитализированы. На Подольском шоссе водитель автомобиля "Мерседес" протаранил два автомобиля. Машины получили серьезные повреждения и разлетелись по проезжей части. На место аварии вылетал медицинский вертолет Московского авиационного центра, который госпитализировал в больницу одного из пострадавших. Движение по Подольскому шоссе в сторону Садового кольца сильно ограничено.

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