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Два человека серьезно пострадали в ДТП на Минском шоссе

Автор:
Разведчик
Дата публикации:
13:47
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Столкнулись "БМВ" и "Хендай". "БМВ" двигался по Минскому шоссе в сторону области. На 51 километре трассы водитель "БМВ" стал поворачивать налево, в поселок Зеленая Роща. На перекрестке в этот момент не работал светофорный объект. Водитель "БМВ" при повороте не заметил и не пропустил встречный автомобиль "Хендай", который двигался в сторону Москвы на большой скорости. Автомобили столкнулись лоб в лоб. От удара "Хендай" проехал вперед на 50 метров и врезался в световую опору на обочине, а "БМВ" развернуло поперек дороги. В результате аварии серьезные ранения получили оба водителя. Их направили в ЦРБ г. Одинцово. На месте работают спасатели, медики, бригада Медицины Катастроф и наряды ГИБДД. Движение в обе стороны по Минскому шоссе серьезно затруднено.

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