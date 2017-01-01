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Торговые павильоны горят на Ярославском шоссе в Мытищах

Автор:
Mark-rush
Дата публикации:
14:10
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Торговые павильоны горят на Ярославском шоссе в Мытищах. Площадь пожара составояет 400 кв. метров.

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