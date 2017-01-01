Торговые павильоны горят на Ярославском шоссе в Мытищах
- Автор:
- Mark-rush
- Дата публикации:
- 14:10
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- 30
Торговые павильоны горят на Ярославском шоссе в Мытищах. Площадь пожара составояет 400 кв. метров.
- 30
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76
01.06 13:58 | Zabeyaka
Торговые павильоны горят на Ярославском шоссе в Мытищах. Площадь пожара составояет 400 кв. метров.
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