На Тверской-Ямской улице горят электрокабеля
- Автор:
- Батыр Закиров
- Дата публикации:
- 17:48
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- 9
Возле станции метро "Маяковская" в шахте происходит возгорание электрокабелей.
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Возле станции метро "Маяковская" в шахте происходит возгорание электрокабелей.
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