20-й международный музейный фестиваль «Интермузей» проходит в Москве
- Автор:
- Uwis
- Дата публикации:
- 17:50
-
- 4
В этом году он собрал рекордное количество участников - более 400 российских и зарубежных музеев.
- 4
В этом году он собрал рекордное количество участников - более 400 российских и зарубежных музеев.
Мобильный репортер принимает репортажи, в которых есть хотя бы одно фото или видео. К сожалению, Вы пока не добавили ни одного.
Чтобы добавить видео или фото к репортажу нажмите кнопку "Файлы", которая находится в нижней части формы создания репортажа.
Комментарии (0)