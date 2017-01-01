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20-й международный музейный фестиваль «Интермузей» проходит в Москве

Автор:
Uwis
Дата публикации:
17:50
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В этом году он собрал рекордное количество участников - более 400 российских и зарубежных музеев.

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