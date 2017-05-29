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В Долгопрудном загорелись гаражные боксы

Автор:
stan2110
Дата публикации:
18:40
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В Долгопрудном в микрорайоне Хлебников загорелись гаражные боксы.

  • 32
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