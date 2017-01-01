Многочисленные ямы и лужи на дорогах Новочебоксарска
- Автор:
- Хораськин Андрей
- Дата публикации:
- 20:12
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- 14
В Новочебоксарске на улице Набережной дороги в ямах и огромных лужах.
- 14
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121
21.05 21:46 | andrey22
41
20.05 21:51 | Хораськин Андрей
В Новочебоксарске на улице Набережной дороги в ямах и огромных лужах.
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