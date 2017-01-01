s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Многочисленные ямы и лужи на дорогах Новочебоксарска

Многочисленные ямы и лужи на дорогах Новочебоксарска

Автор:
Хораськин Андрей
Дата публикации:
20:12
  • 14
  • 0

В Новочебоксарске на улице Набережной дороги в ямах и огромных лужах.

  • 14
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

21 0
19:57 | DmitrySanich174
В городе Аша на грунтовой дороге нанесли дорожную разметку
28 0
18:20 | kwa74region
Снег в Челябинской области 3 июня
65 0
01.06 14:38 | ksandr10
Асфальт превратился в руины в посёлке Междуреченский в ХМАО
121 0
21.05 21:46 | andrey22
В Екатеринбурге провели халтурный ремонт дорог
41 0
20.05 21:51 | Хораськин Андрей
Разбитые дороги Чувашии