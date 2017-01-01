ДТП с участием мотоциклиста в центре Москвы

Автор: tim777 Дата публикации: 22:33

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3 июня днём в центре Москвы произошло ДТП с участием мотоциклиста. На Подгорской набережной столкнулись а/м "Мерседес" и мотоцикл "Харлей Давидсон". Оба транспортных средства начали движение со светофора пересекая Яузскую улицу. Вероятно, водитель а/м "Мерседес" по касательной задел попутного байкера, который в последствии не удержался и упал на проезжую часть. По счастливой случайности ДТП к серьёзным последствиям не привело. Байкер серьёзно не пострадал. Осмотрев повреждения, водители пришли к выводу, что существенных претензий друг к другу не имеют и разъехались по взаимному согласию.