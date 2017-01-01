Загорание кабеля произошло на стройплощадке возле метро "Маяковская"

Автор: tim777 Дата публикации: 22:40

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33 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/208550

На строительной площадке возле станции Московского метрополитена «Маяковская» произошло загорание кабеля.В оперативную дежурную службу Центра управления кризисных ситуаций Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о задымлении в северном вестибюле станции метро «Маяковская». Пожарно-спасательные подразделения оперативно прибыли по указанному адресу. В ходе разведки было установлено, что происходит загорание изоляции кабеля в кабель-канале на строительной площадке возле метро. В 18:14 загорание ликвидировано», - говорится в сообщении.Уточняется, что на месте работает лаборатория Главного управления МЧС России по Москве. «Проведен мониторинг состояния атмосферного воздуха на месте загорания на предмет превышения ПДК: превышений не зафиксировано. Сведений о пострадавших не поступало. На место происшествия были направлены 115 человек личного состава и 31 единица техники.