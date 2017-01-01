s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  В ДТП с участием мотоциклиста на северо-востоке столицы пострадал 1 человек

В ДТП с участием мотоциклиста на северо-востоке столицы пострадал 1 человек

Автор:
Max_019
Дата публикации:
22:37
  • 31
  • 0

Вечером 3 июня на северо-востоке столицы произошло ДТП, в котором пострадал один человек. На перекрёстке улиц Сельскохозяйственная и Вильгельма Пика столкнулись автомобиль "Пежо" и мотоцикл. Автомобиль двигался по улице Вильгельма Пика в сторону проспекта Мира. Мотоциклист двигался навстречу. На перекрёстке водитель автомобиля начал совершать поворот налево, на ул. Сельскохозяйственная. При этом он не пропустил мотоцикл, который двигался прямо. Произошло столкновение. В ДТП серьёзно пострадал мотоциклист. Бригадой медиков он был госпитализирован в одну из больниц города. Сотрудники ДПС выясняют все обстоятельства аварии.

  • 31
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

6 0
22:47 | MartinRiggs
После показа видео про разбитую дорогу в деревне Новогромово в Новой Москве по ТК "Россия 24", дорогу отремонтировали
16 0
22:33 | tim777
ДТП с участием мотоциклиста в центре Москвы
39 0
17:03 | Uwis
«Деревня Простоквашино» порадовала в выходные маленьких посетителей ВДНХ
945 2
22.05 22:52 | Разведчик
Водитель устроил ДТП в Подмосковье и скрылся
183 0
30.05 11:53 | mreportertv
Мотоциклист сбил инспектора ГИБДД в Новочеркасске