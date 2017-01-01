В ДТП с участием мотоциклиста на северо-востоке столицы пострадал 1 человек

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Вечером 3 июня на северо-востоке столицы произошло ДТП, в котором пострадал один человек. На перекрёстке улиц Сельскохозяйственная и Вильгельма Пика столкнулись автомобиль "Пежо" и мотоцикл. Автомобиль двигался по улице Вильгельма Пика в сторону проспекта Мира. Мотоциклист двигался навстречу. На перекрёстке водитель автомобиля начал совершать поворот налево, на ул. Сельскохозяйственная. При этом он не пропустил мотоцикл, который двигался прямо. Произошло столкновение. В ДТП серьёзно пострадал мотоциклист. Бригадой медиков он был госпитализирован в одну из больниц города. Сотрудники ДПС выясняют все обстоятельства аварии.