s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Электросамокат стал причиной пожара в квартире на Ярославском шоссе в Москве

Электросамокат стал причиной пожара в квартире на Ярославском шоссе в Москве

Автор:
Max_019
Дата публикации:
03.06 23:19
  • 46
  • 0

Вечером 3 июня на северо-востоке столицы по адресу: Ярославское шоссе, д. 12, к. 1, произошёл пожар. В коридоре квартиры на 6-м этаже взорвался электросамокат. Огонь перекинулся на мебель и личные вещи. В квартире находилось 2 человека. Они вышли на балкон и стали просить о помощи. Оперативно прибывшие пожарные быстро справились с огнём. Из соседних квартир было спасено 10 человек. Площадь пожара составила 15 кв. м. Причину пожара установят дознаватели.

  • 46
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

4 0
01:00 | LaimeLaim
Семейство огарей охраняет свое потомство от чужаков
66 0
03.06 22:40 | tim777
Загорание кабеля произошло на стройплощадке возле метро "Маяковская"
77 0
03.06 22:37 | Max_019
В ДТП с участием мотоциклиста на северо-востоке столицы пострадал 1 человек