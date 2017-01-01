Электросамокат стал причиной пожара в квартире на Ярославском шоссе в Москве

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Вечером 3 июня на северо-востоке столицы по адресу: Ярославское шоссе, д. 12, к. 1, произошёл пожар. В коридоре квартиры на 6-м этаже взорвался электросамокат. Огонь перекинулся на мебель и личные вещи. В квартире находилось 2 человека. Они вышли на балкон и стали просить о помощи. Оперативно прибывшие пожарные быстро справились с огнём. Из соседних квартир было спасено 10 человек. Площадь пожара составила 15 кв. м. Причину пожара установят дознаватели.