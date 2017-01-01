Жителям дома в центре Москвы рабочие забаррикадировали лестничную клетку
- Автор:
- tim777
- Дата публикации:
- 03.06 23:29
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Жители одного из домов в центре Москвы в очередной раз стали заложниками нерадивой работы коммунальщиков. В подъезде жилого дома в районе Якиманка начались плановые ремонтные работы, в числе которых работа по обновлению стен от осыпавшейся штукатурки. Всё бы ничего, однако выполнение этих работ под частую контролируется либо из рук вон плохо, либо же не контролируется вовсе. В связи с этим жильцы регулярно сталкиваются с нововведениями и неудобствами из-за проводимого ремонта. Рабочие проводящие ремонт, вероятно посчитав, что жители 5 квартир, находящихся на верхних этажах дома вовсе не планируют каких-либо перемещений и соорудили строительные леса прямо на лестничной площадке. Из-за новой конструкции для жителей был фактически забаррикадирован выход на улицу.
После долгих объяснений с применением "сурдоперевода" в виде жестикуляций - так как многие из рабочих плохо говорят по-русски, всё таки удалось достигнуть консенсуса, а именно восстановить беспрепятственное движение по лестничной клетке. Непосредственно на первом этаже здания также можно наблюдать и иные "прелести ремонта", в виде большого количества строительного мусора, который лежит под ногами. Отдельно стоит отметить, что подобные проблемы в проведении ремонта далеко не носят единичный характер. В 2013 году, т.е 5 лет назад при проведении ремонта здесь аналогичным образом ставились строительные леса, которые препятствовали движению жильцов здания.
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