Отреставрированная станция метро "Сокольники"
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 00:43
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- 18
Вестибюль станции метро "Сокольники" отреставрировали , придав ей обновлённый вид.
- 18
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17
01:50 | LaimeLaim
66
03.06 17:48 | Батыр Закиров
Вестибюль станции метро "Сокольники" отреставрировали , придав ей обновлённый вид.
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