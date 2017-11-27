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Первый летний ливень обрушился на Череповец и затопил дороги

Автор:
Leobr
Дата публикации:
09:19
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Накануне в городе Череповец, что в Вологодской области, прошёл первый летний ливень. По словам местных жителей, осадки были довольно кратковременными. И в то же время настолько обильными, что на дорогах появились локальные подтопления. "Улицы залил основательно," - пишет мобильный репортёр, который прислал эти кадры.
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