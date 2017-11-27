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В Череповце прошёл концерт памяти Валерия Полушкина

Автор:
Leobr
Дата публикации:
13:48
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3 июня 2018 года в Городском Филармоническом собрании города Череповец, в Вологодской области, состоялся концерт памяти ушедшего в 90-е годы музыканта Валерия Полушкина. Выступали музыканты Череповца, Чагоды. Некоторые из них в свое время играли с Валерием Полушкиным и вспоминали те годы. Звучали и песни группы "Уха", которую он создал. Можно отметить, что этот зал и участники концерта помнят и другого земляка - известного музыканта и поэта - Александра Башлачёва.

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