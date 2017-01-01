Несколько деревьев упало на Алтуфьевском шоссе в Москве

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Сильный ветер в столице повалил несколько деревьев на Алтуфьевском шоссе. У дома 33 дерево перегородило пешеходную дорогу. Некоторые обходят упавшее дерево по газону, некоторые перешагивают через ствол. Ещё одно дерево надломилось чуть дальше. По прогнозам синоптиков, в понедельник также ожидаются сильные порывы ветра. Граждан просят обходить шаткие конструкции и не парковать автомобили вблизи деревьев.