Дорожный знак ставит в тупик автомобилистов Алтайского края
- Автор:
- Аноним
- Дата публикации:
- 11:50
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- 44
Вот, что пишет мобильный репортёр:
"На дороге между селом Солтон и городом Бийск установлен запрещающий знак "Опасность", который запрещает дальнейшее движение всех без исключения транспортных средств, без каких-либо исключений. А ведь по данному участку ежедневно проезжает междугородний автобус. Как попасть из села в город - остаётся под вопросом".
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