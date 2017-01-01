Дорожный знак ставит в тупик автомобилистов Алтайского края

Автор: Аноним Дата публикации: 11:50

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44 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/208567

Дорожный парадокс обнаружил мобильный репортёр из Алтайского края. На мосту через реку Караган установили два знака "Опасность", которые запрещают на данном участке дороги движение любых транспортных средств. При этом, мост соединяет село Солтон и город Бийск. И каждый день по этому участку пути проезжают междугородние рейсовые автобусы - как получается, нарушая ПДД. Местные жители возмущены появлением знаков: так как причина их установки для людей, как сообщает мобильный репортёр, остаётся загадкой.Вот, что пишет мобильный репортёр:"На дороге между селом Солтон и городом Бийск установлен запрещающий знак "Опасность", который запрещает дальнейшее движение всех без исключения транспортных средств, без каких-либо исключений. А ведь по данному участку ежедневно проезжает междугородний автобус. Как попасть из села в город - остаётся под вопросом".