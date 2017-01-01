В Красноярском крае отремонтировали разбитую дорогу после выхода репортажа в эфир "Мобильного репортёра"
- Автор:
- Егор Лысиков
- Дата публикации:
- 09:50
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- 54
Вот, что пишет мобильный репортёр: "8 апреля 2018 года на телеканале "Россия 24" в программе "Мобильный репортёр" был показан ролик о разбитой улице Ленина. То ли наши власти увидели данный ролик, то ли им на это сверху указали, но через почти 2 месяца появились бригады дорожников и вместо разбитой дороги появилась новая дорога. Жители уже шутят, а до следующей весны она доживёт?".
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