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В Красноярском крае отремонтировали разбитую дорогу после выхода репортажа в эфир "Мобильного репортёра"

Автор:
Егор Лысиков
Дата публикации:
09:50
  • 54
  • 1

Чудесные метаморфозы произошли с героиней ролика, показанного в программе "Мобильный репортёр" на телеканале "Россия 24". Ещё в апреле этого года от дороги на улице Ленина оставались одни руины. Жители жаловались, что местные дорожники забыли о существовании этой проезжей части. Но спустя два месяца - вспомнили! На улице появился новый ровный асфальт.

Вот, что пишет мобильный репортёр: "8 апреля 2018 года на телеканале "Россия 24" в программе "Мобильный репортёр" был показан ролик о разбитой улице Ленина. То ли наши власти увидели данный ролик, то ли им на это сверху указали, но через почти 2 месяца появились бригады дорожников и вместо разбитой дороги появилась новая дорога. Жители уже шутят, а до следующей весны она доживёт?".

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Комментарии (1)

  • Егор Лысиков
    11:55
    Огромное спасибо программе "Мобильный репортёр", телеканалу "Россия-24" за воздействие на наших дорожников и наши власти.
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