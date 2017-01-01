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Медведи наведались "в гости" к жителям Югры

Автор:
VLGBEL
Дата публикации:
09:58
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ВНИМАНИЕ!!! 18+! На видео присутствует ненормативная лексика!!!
Нежданных гостей встретили жители Белоярского района в ХМАО. В гости к сотрудникам Бобровского ЛПУ "Газпром Трансгаз" наведалось целое семейство медведей. Как видно на кадрах, которые прислал местный мобильный репортёр, сразу четыре хищника топтались вокруг и, кажется, совсем не собирались уходить обратно в лес. Как предполагают местные жители, к людям хищников гонит голод.


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