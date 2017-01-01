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Вода несколько месяцев стоит в автомобильном тоннеле в Красноярском крае

Автор:
Егор Лысиков
Дата публикации:
12:34
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Жители города Иланский, что в Красноярском крае, жалуются на затопленный тоннель. Вода в путепроводе стоит вот уже несколько месяцев. И ликвидировать глубокую лужу, по словам местного мобильного репортёра, не торопятся. При этом, ливневый водоём создаёт значительные неудобства для проезда автомобилей, а главное - для движения пешеходов.

Вот, что пишет мобильный репортёр:

"Тоннель, связывающий Старую Илань и Железнодорожный микрорайон, затоплен с начала апреля 2018 года. Иланские коммунальщики и местные власти не торопятся откачивать воду. При этом в начале ролика видно, что они откачивали воду не с затопленного тоннеля, а с небольшого озерца рядом с дорогой. А когда я спускался, они уже уехали. Водители ещё могут проехать через тоннель, правда, с риском набрать воды в машину. А пешеходам - ещё опаснее. Им приходится переходить через ж/д пути, боясь попасть под проходящие поезда. На кадрах видно, как я при спуске с ж/д путей чуть не получил перелом ноги и руки - нога поехала, и я чуть не улетел на проезжую часть. Иланские власти, откачивайте воду! А то после таких переходов мест в больнице не напасёшься!".

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