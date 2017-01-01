Вода несколько месяцев стоит в автомобильном тоннеле в Красноярском крае
- Автор:
- Егор Лысиков
- Дата публикации:
- 12:34
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- 33
Вот, что пишет мобильный репортёр:
"Тоннель, связывающий Старую Илань и Железнодорожный микрорайон, затоплен с начала апреля 2018 года. Иланские коммунальщики и местные власти не торопятся откачивать воду. При этом в начале ролика видно, что они откачивали воду не с затопленного тоннеля, а с небольшого озерца рядом с дорогой. А когда я спускался, они уже уехали. Водители ещё могут проехать через тоннель, правда, с риском набрать воды в машину. А пешеходам - ещё опаснее. Им приходится переходить через ж/д пути, боясь попасть под проходящие поезда. На кадрах видно, как я при спуске с ж/д путей чуть не получил перелом ноги и руки - нога поехала, и я чуть не улетел на проезжую часть. Иланские власти, откачивайте воду! А то после таких переходов мест в больнице не напасёшься!".
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22.05 15:59 | mreportertv
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