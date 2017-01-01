Горы мусора растут на обочине дороги в Красноярском крае прямо под запрещающим знаком
- Автор:
- Егор Лысиков
- Дата публикации:
- 10:58
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Вот, что пишет мобильный репортёр:
"Администрация города Иланский установила предупреждение - за несанкционированный выброс мусора на обочину проезжей части предусмотрен штраф 5000 рублей. Судя по кадрам, пахнет миллионными штрафами. Администрация не следит за состоянием свалки. Никакого видеонаблюдения я не увидел. Видеонаблюдением на короткое время стал я. Валяется всё: и бутылки из-под моторного масла, и различный бытовой мусор, и даже разбитые окна, двери, диваны! Как такое передавать потомкам, у меня язык не поворачивается говорить! Жители, хватит гадить у себя дома! А властям надо следить за состоянием свалки, пока окончательно все мы не уничтожим экологию леса!".
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