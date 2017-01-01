Горы мусора растут на обочине дороги в Красноярском крае прямо под запрещающим знаком

Автор: Егор Лысиков Дата публикации: 10:58

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7 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/208572

Удивительный парадокс обнаружил мобильный репортёр в городе Иланский, что в Красноярском крае. Здесь на обочине проезжей части установили знак, предупреждающий о том, что сваливать мусор - запрещено. По словам автора ролика, нарушителям даже грозит довольно крупный штраф. А, судя по надписи на знаке, за соблюдением правил следят камеры наблюдения. Однако прямо под табличкой, не смотря ни на что, продолжают расти горы мусора.Вот, что пишет мобильный репортёр:"Администрация города Иланский установила предупреждение - за несанкционированный выброс мусора на обочину проезжей части предусмотрен штраф 5000 рублей. Судя по кадрам, пахнет миллионными штрафами. Администрация не следит за состоянием свалки. Никакого видеонаблюдения я не увидел. Видеонаблюдением на короткое время стал я. Валяется всё: и бутылки из-под моторного масла, и различный бытовой мусор, и даже разбитые окна, двери, диваны! Как такое передавать потомкам, у меня язык не поворачивается говорить! Жители, хватит гадить у себя дома! А властям надо следить за состоянием свалки, пока окончательно все мы не уничтожим экологию леса!".