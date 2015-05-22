"Живая вода" течёт из крана жителя Московской области
- Автор:
- pvak1985
- Дата публикации:
- 11:16
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- 46
Вот, что пишет мобильный репортёр:
"На входе в квартиру использую магистральный фильтр механической очистки воды. Картридж в фильтре меняю через две недели, так как очень быстро засоряется: падает напор воды, и невозможно зажечь газовую колонку. При каждой смене картриджа в фильтре замечаю червей, жуков. Вот такую воду мы пьем. "Живая вода".
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