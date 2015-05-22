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"Живая вода" течёт из крана жителя Московской области

Автор:
pvak1985
Дата публикации:
11:16
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"Живая вода" течёт из крана жителя Московской области. По словам мобильного репортёра из Ликино-Дулёво, картридж в фильтре для очистки воды ему приходится менять каждые две недели. Всё потому, что устройство быстро засоряется: там появляются червяки и жуки. "Вот такую воду мы пьем," - жалуется автор этих кадров.

Вот, что пишет мобильный репортёр:

"На входе в квартиру использую магистральный фильтр механической очистки воды. Картридж в фильтре меняю через две недели, так как очень быстро засоряется: падает напор воды, и невозможно зажечь газовую колонку. При каждой смене картриджа в фильтре замечаю червей, жуков. Вот такую воду мы пьем. "Живая вода".
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