Дорога из песка и камней доставляет неудобства автомобилистам Красноярского края

Автор: Егор Лысиков Дата публикации: 13:58

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32 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/208575

Всюду песок и камни, да пыль столбом. Эта дорога больше похожа на ту, что пролегает в пустыне, а не на одну из проезжих частей Красноярского края. Однако эти кадры из Иланского района говорят об обратном. По словам автора ролика, асфальтом на этой дороге даже не пахнет. Вслед за машинами остаётся густой пыльный шлейф. "А если пройти пешком - то можно набрать полную обувь камней и песка," - рассказывает местный житель.Вот, что пишет мобильный репортёр:"Вот этот участок иланские власти называют трассой, дорогой. Она никогда не ремонтировалась. Эта "трасса" идёт от микрорайона Дачная в сторону города. И она состоит из песка и камней. Всё, асфальтом даже и не пахнет. После этого данный участок дорогой язык просто не поворачивается называть. Здесь можно устраивать этап Чемпионата России по гонкам на бездорожье. Если проезжать по этому участку на большой скорости, впору менять подвеску. А если пройти пешком - то наберёшь полные штаны и обувь камней и песка. И протрёшь ноги даже до крови. Когда отремонтируют дорогу, городские руководители? Или эта дорога вам не интересна?".