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Ямы и трещины сплошь покрывают дорогу в Марий Эл

Автор:
Вася Лебедев
Дата публикации:
14:27
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Жители Килемар, что в Республике Марий Эл, возмущены состоянием дорожного полотна на центральных улицах посёлка. Асфальт на улице Советской и на улице Ююбилейной сплошь покрыт трещинами и выбоинами. "На машине ездить опасно, но и пешком передвигаться нужно с особой осторожностью," - рассказывает мобильный репортёр, который прислал эти кадры. А гости и вовсе - приходят в ужас при виде такой дороги. Однако ремонтировать полотно, как пишут местные жители, не торопятся.

Вот, что пишет мобильный репортёр:

"В поселке Килемары, на центральных улицах - Советской и Юбилейной, асфальтовое покрытие находится в ужасном состоянии . По ним не то чтобы на машине ездить опасно, но и пешком передвигаться нужно с особой осторожностью. Тротуарные дорожки отсутствуют. Когда приведут в порядок эти улицы, нам не дождаться. Гости, посетившие наш поселок, остаются не в восторге от такого гостеприимства".

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