Ямы и трещины сплошь покрывают дорогу в Марий Эл
- Автор:
- Вася Лебедев
- Дата публикации:
- 14:27
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- 60
Вот, что пишет мобильный репортёр:
"В поселке Килемары, на центральных улицах - Советской и Юбилейной, асфальтовое покрытие находится в ужасном состоянии . По ним не то чтобы на машине ездить опасно, но и пешком передвигаться нужно с особой осторожностью. Тротуарные дорожки отсутствуют. Когда приведут в порядок эти улицы, нам не дождаться. Гости, посетившие наш поселок, остаются не в восторге от такого гостеприимства".
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