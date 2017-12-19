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Дорожное безумие устроил лихач на улице Нижнего Тагила

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
15:43
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Дорожное безумие в Нижнем Тагиле. Ролик, в котором шокирует буквально всё. Сначала «Мицубиси», водитель которого, словно сошёл с ума: на огромной скорости нарезает круги задним ходом, постоянно выскакивая на газон. А потом - драка, судя по всему, с летальным исходом. В соцсетях уже выяснили: к машине подбежал отец этого неадекватного лихача. Хотел образумить, а получил от родного сына несколько ударов. И они, как сообщается, стали смертельными.
Видео: YouTube / Между Строк
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