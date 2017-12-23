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В Дубне автомобиль сбил лосёнка

Автор:
Дмитрий Проценко
Дата публикации:
20:44
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В подмосковном наукограде Дубна вечером 4 июня около 18 часов на улице Ленинградская автомобиль сбил лосёнка.

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