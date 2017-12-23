В Дубне автомобиль сбил лосёнка

Автор: Дмитрий Проценко Дата публикации: 20:44

41

41 0

В подмосковном наукограде Дубна вечером 4 июня около 18 часов на улице Ленинградская автомобиль сбил лосёнка.