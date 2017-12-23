В Дубне автомобиль сбил лосёнка
- Автор:
- Дмитрий Проценко
- Дата публикации:
- 20:44
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- 41
В подмосковном наукограде Дубна вечером 4 июня около 18 часов на улице Ленинградская автомобиль сбил лосёнка.
- 41
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23.12.2017 16:36 | maksimpolushkin
В подмосковном наукограде Дубна вечером 4 июня около 18 часов на улице Ленинградская автомобиль сбил лосёнка.
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