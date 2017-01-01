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Платформу "Карачарово" сносят из-за строительства ТПУ "Рязанская"

Автор:
alextsaryev99
Дата публикации:
00:41
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Из-за строительства транспортно-пересадочного узла "Рязанская" сносят железнодорожную платформу "Карачарово" Горьковского направления железной дороги. По словам М. Хуснуллина, для максимально удобной пересадки пассажиров при строительстве ТПУ "Рязанская" железнодорожная платформа "Карачарово" будет приближена к строящейся станции "Нижегородская улица" Второго кольца метро. Под железнодорожными путями сделают переход, обновят терминал платформы. Кроме того, планируется построить подземный конкорс для всех видов транспорта с выходами к Рязанскому проспекту и Перовскому шоссе.

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